الإعلام الخليجي يطلق ضباع

2020/02/24 | 16:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الخليج اونلاين" موقع الكتروني تموله قطر، تحول الى وجار لضباع البعث الصدامي الذين هربوا من العراقيين بعد سقوط الطاغية صدام فتلقفتهم وسائل الاعلام الخ...

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