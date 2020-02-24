شاهد: زبون يفضح موضفة في مصرف لبناني هاجمت الزبائن.. وضعها في موقف محرج!

2020/02/24 | 16:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدم زبون على تصوير موظفة لبنانية في احد المصارف، بعد ان هاجمت احد الزبائن، قبل ان تحاول ثانية مهاجمة الزبون الاخر الذي قام بتصويرها.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، شخصًا وجه سؤالا الى موظفة في احد المصارف اللبنانية وهو يقوم بتصوريها عن كيفية قيامها بمهاجمة احد الزبائن، قبل ان تقوم لمهاجمة […]

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