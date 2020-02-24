2020/02/24 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس السابق لمجلس النواب سليم الجبوري، عن طبيعة الخلافات داخل المكون السني، وتأثيرها على عمله السياسي.

وأكد الجبوري في تغريدة على تويتر، ان الخلافات السياسية الحالية التي تعصف بالمكون السني وتضعف أثره، مع انها ليست وليدة اليوم، لكنها غير متعلقة بتقييم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بل متعلقة بالخلافات الشخصية ورغبة بعضهم بتسيد المشهد وإبعاد الآخرين، لا بل باحترامهم لبعضهم واحترامهم لمن يمثلون.

الخلافات السياسية الحالية التي تعصف بالمكون السني وتضعف اثره مع انها ليست وليدة الْيَوْمَ لكن أستطيع الجزم انها غير متعلقة ب تقييم السيد المكلف (علاوي ) إنما متعلقة بخلافاتهم الشخصية ورغبة بعضهم بتسيًًّد المشهد وابعاد الآخرين لا بل باحترامهم ل بعضهم واحترامهم لمن يمثلون.#

— Saleem Algburi (@AljubouriorgIQ) February 24, 2020

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: الخلافات داخل المكون السني تتعلق برغبة البعض بـ”تسيد” المشهد وإبعاد الآخرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: الخلافات داخل المكون السني تتعلق برغبة البعض بـ”تسيد” المشهد وإبعاد الآخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).