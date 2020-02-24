اعلان تربية النجف توجه بتأجيل امتحانات نصف السنة بسبب

2020/02/24 | 16:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]وجهت مديرية تربية النجف، الاثنين، بتأجيل امتحانات نصف السنة في المحافظة إلى إشعار آخر، "حفاظاً على سلامة الطلبة"، بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" لطالب إيراني في المحافظة.

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