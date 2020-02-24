2020/02/24 | 16:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]واصل فيلم الرسوم المتحركة "سونيك القنفذ" [سونيك ذا هيجهوغ] تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 26.3 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سونيك ذا هيجهوغ" يواصل تصدر إيرادات السينما الأميركية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سونيك ذا هيجهوغ" يواصل تصدر إيرادات السينما الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).