حقوق الانسان العراقية تدعو لاغلاق مدن

2020/02/24 | 16:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاثنين، الى اغلاق المدن التي يتم اكتشاف فيروس كورونا فيها، وذلك بعد وقت قليل من تشخيص اول اصابة في العراق، تعود لمواطن ايراني متواجد في مدينة النجف.‏وقال البياتي في حديث ورد لشفق نيوز، "لمنع انتشار المرض في العراق، لابد من غلق اي مدينة يكتشف فيها المرض تماما ومنع السفر من وإلى المدينة كما يجب إيقاف الرحلات من وإلى الدول التي انتشر فيها الوباء بدون أي استثناء لأن البنى التحتية الصحية العراقية غير قادرة على حجر جميع الوافدين بسبب كثرة أعدادهم".

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