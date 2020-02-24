2020/02/24 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ صلاح الدين يوجه بمنع دخول الزوار الأجانب بمختلف جنسياتهم إلى المحافظة

يتبع ..





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