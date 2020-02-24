حقوق الانسان توصي بغلق أي مدينة يكتشف فيها كورونا لمنع انتشارها

2020/02/24 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاثنين (24 شباط 2020)، إلى غلق أي مدينة يكتشف فيها فايروس كورونا لمنع انتشارها.

وقال البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "‏لمنع انتشار المرض في العراق لابد من غلق اي مدينة يكتشف فيها المرض تماما ومنع السفر من وإلى المدينة".

واضاف :"يجب إيقاف الرحلات من وإلى الدول التي انتشر فيها الوباء بدون أي استثناء لأن البنى التحتية الصحية العراقية غير قادرة على حجر جميع الوافدين بسبب كثرة أعدادهم".

وفي وقت سابق، وجه المدير العام لتربية محافظة النجف، عادل البصيصي، الإثنين (24 شباط 2020) بتأجيل امتحانات نصف السنة، حتى اشعار اخر في محافظة.

وقال البصيصي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بقرار من وزارة التربية، وجهت، بتأجيل امتحانات نصف السنة حتى اشعار اخر في محافظة النجف، وذلك حفاظاً على سلامة التلاميذ والطلبة بسبب إصابة طالب حوزة إيراني بفيروس كورونا".

وكان مدير صحة محافظة النجف، رضوان الكندي، قد كشف، في وقت سابق من اليوم، أن الشخص الإيراني المصاب دخل العراق قبل قرار منع دخول الإيرانيين.

وقال الكندي، في تصريح صحفي، أن "دائرة صحة النجف الاشرف تود أن توضح أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم اظهرت اصابة أحد طلبة العلوم الدينية الجنسية الايرانية ممن كانوا قد دخلوا الى العراق قبل قرار خلية الازمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الايرانيين بفايروس كورونا".

وأردف: "لقد تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم ووجدوا شكوكا لدى هذا الطالب فتمت احالته للمستشفى وارسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد اظهرت نتائج التحليل انه حامل للفايروس".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر طبي في محافظة النجف، الاثنين (24 شباط 2020)، بتأكيد إصابة واحدة بفايروس كورونا، في النجف، لشخص إيراني الجنسية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "زائراً إيرانياً وقع مغشياً عليه في المدينة القديمة بالنجف، ونقل بعدها الى مستشفى الحكيم، ليُكتشف أنه يحمل فايروس كورونا".

وأضاف، أن "الفحوصات التي أجريت للمريض الإيراني، أكدت إصابته بالفايروس المنتشر مؤخراً في بلاده، وقبلها في الصين وعدد من البلدان".

محافظ صلاح الدين يوجه بمنع دخول الزوار الأجانب بمختلف جنسياتهم إلى المحافظة

يتبع ..

بغداد اليوم- خاص

وصلت أسراب كبيرة من السراب تغطي مئات الكيلومترات، إلى محافظة المثنى، قادمة من دولة الكويت، فيما تستعد وزارة الزراعة لتوزيع مبيدات حشرية تقضي عليها.

شرعت مديرية زراعة محافظة المثنى، الاثنين (24 شباط 2020)، بتزويد أهالي المحافظة

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر طبي من محافظة واسط، الإثنين (24 شباط 2020)، بتخصيص مستشفى في الكوت لعزل المصابين بفايروس كورونا، تحسباً لاكتشاف حالات في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مديرية صحة واسط، خصصت، مستشفى ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حقوق الانسان توصي بغلق أي مدينة يكتشف فيها كورونا لمنع انتشارها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حقوق الانسان توصي بغلق أي مدينة يكتشف فيها كورونا لمنع انتشارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).