اغلاق المراقد ضرورة لمواجهة الوباء!!.. ميثاق العسر

2020/02/24 | 16:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الشيخ ميثاق العسر: اغلاق المراقد ضرورة لمواجهة الوباء!! بات من الضّرورة بمكان أن تبادر الحوزة الكريمة في النّجف إلى الإغلاق المؤقّت لجميع العتبات والمراقد في عموم العراق أمام الزّائرين؛ لضرورات صحيّة لا تخفى على أيّ عاقل، كما عليها أن تُغلق دروسها ومؤتمراتها ومحافلها وصلوات الجماعة والجمعة أيضاً لهذه الفترة الاستثنائيّة؛ فمثل هذه الاجتماعات تُعدّ […]

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