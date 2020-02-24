2020/02/24 | 16:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف القوى يجدد موقفه الرافض لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة وعدم حضوره جلسة التصويت للبرلمان المزمع عقدها الخميس المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 16:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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