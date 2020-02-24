الطالب الإيراني (في الحوزة الدينية) الذي أعلن الحجر عليه في المستشفى اليوم بعد اكتشاف اصابته بكورونا (صور)

2020/02/24 | 16:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف- فرانس برس الطالب الإيراني (في الحوزة الدينية) الذي أعلن الحجر عليه في المستشفى اليوم بعد اكتشاف اصابته بكورونا.تصوير حيدر الحمداني (فرانس برس)/ النجف الأشرف.

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