نائب ايراني يغادر جلسة البرلمان للاشتباه بإصابته بالفيروس

2020/02/24 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة “إيسنا” الإيرانية للأنباء، عن مغادرة عضو بالبرلمان الإيراني عن محافظة قم، جلسة البرلمان بشكل عاجل، على خلفية الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن عضو البرلمان محمد علي وكيلي قوله، ان الحالة الصحية لزميله بالمجلس أحمد أمير آبادي فراهاني، قد تدهورت بعد مداخلة له في جلسة عقدها البرلمان، لمناقشة تفشي كورونا في إيران، مبينا ان عددا من موظفي البرلمان، قاموا بتطهير المكان المخصص له.

وكان النائب فراهاني قد أكد في مداخلته ان عدد المصابين بفيروس كورونا، أكبر من الأعداد الرسمية التي أعلنتها السلطات، مشيرا الى وفاة أكثر من خمسين مريضا في مدينة قم وحدها، فيما نفى نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي من جهته، ما ورد في مداخلة النائب، مؤكدا انه سيقدم استقالته، في حال كان الرقم الذي أعلنه النائب صحيحا.

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