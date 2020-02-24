2020/02/24 | 16:50 - المصدر: السومرية نيوز

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بالوثيقة..



البرلمان يشكل لجنة نيابية لدراسة المنهاج الوزاري

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