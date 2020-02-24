الحلبوسي يصدر أمرا بتشكيل لجنة نيابية برئاسة الكعبي لدراسة المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة (وثيقة)

2020/02/24 | 16:51 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بالوثيقة ..رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يصدر أمرا بتشكيل لجنة نيابية برئاسة السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعضوية السادة النواب محمد السوداني وفيان صبري والسادة المستشارين القانوني وشؤون التشريع، فضلا عن مدير عام الدائرة القانونية لدراسة المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.

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