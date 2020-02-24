إدارة نادي الحسين تقدم علي وهاب لوسائل الاعلام

2020/02/24 | 16:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدمت ادارة نادي الحسين، اليوم الاثنين، المدرب علي وهاب لقيادة فريق الكرة بمنافسات التأهيل للدوري الممتاز .

وسمت الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي، المدرب علي وهاب مدرباً لفريقها الكروي تحضيراً للدوري التأهيلي.

وقال المدير الإداري للنادي فاضل زغير في حديث للمركز الإعلامي أن الإدارة أكملت الاتفاق مع المدرب علي وهاب علي قيادة الفريق في الدوري التأهيلي للدوري الممتاز وفق منهاج مخطط تسعى من خلاله الإدارة العودة بفريقها إلى مصاف دوري الأضواء من جديد.

وأضاف زغير أن الكادر المساعد للمدرب يتألف من زياد قاسم وساجد جمعة مدرباً لحراس المرمى وصبحي العزاوي مشرفاً والمتحدث مديراً إدارياً.

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