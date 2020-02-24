ملك ماليزيا يكلف مهاتير محمد بتصريف اعمال الحكومة

2020/02/24 | 16:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كلف ملك ماليزيا، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المستقيل مهاتير محمد، بتصريف الأعمال لحين تعيين رئيسا جديدا للحكومة.

وحسب وكالة الأنباء الماليزية، تسلم "الملك عبد الله أحمد شاه، استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد، وأمره بتصريف الأعمال لحين تعيين رئيس وزراء جديد".

وأعلن رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، في وقت سابق، استقالته دون إبداء الأسباب، كما أعلن انسحابه من منصب رئيس حزب "باكاتان هارابان"(تحالف الأمل).

ورأت الصحف الماليزية أن قرار مهاتير يهدف لتكوين ائتلاف جديد مع المعارضة للتغلب على تراجع شعبية الحكومة، ​وتولى مهاتير، 94 عاما، منصبه في أيار 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.

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