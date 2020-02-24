البياتي يطالب بـ

2020/02/24 | 16:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، علي البياتي، اليوم الاثنين، بإغلاق اي مدينة يكتشف فيها فيروس كورونا، ومنع السفر منها وإليها.وغرد البياتي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "لمنع انتشار المرض في العراق لابد من غلق اي مدينة يكتشف فيها المرض تماما ومنع السفر من وإلى المدينة كما يجب إيقاف الرحلات من وإلى الدول التي انتشر فيها الوباء بدون أي استثناء".وأكد ان "البنى التحتية الصحية العراقية غير قادرة على حجر جميع الوافدين بسبب كثرة أعدادهم".​#كورونا_فيروسلمنع انتشار المرض في #العراق لابد من غلق اي مدينة يكتشف فيها المرض تماما ومنع السفر من وإلى المدينة كما يجب إيقاف الرحلات من وإلى الدول التي انتشر فيها الوباء بدون أي استثناء لأن البنى التحتية الصحية العراقية غير قادرة على حجر جميع الوافدين بسبب كثرة أعدادهم.— Dr.Ali Al Bayati (@aliakramalbayat) February 24, 2020​​​

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