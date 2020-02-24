تحالف القوى يرفض تكليف علاوي ويقاطع جلسة منحة الثقة

2020/02/24 | 16:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادجدد تحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، موقفه الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، مؤكدا مقاطعته لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.وقال التحالف في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نجدد موقفنا الثابت برفض المنهج الذي يتعامل به محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة".وأضاف "هو منهج أزموي لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيل الحكومة في حل الأزمات بين الحكومة والشعب من جهة، أو بين الحكومة والقوى السياسية من جهة أخرى".وحذر من ان "هذا الأمر سيزيد من حالة الاحتقان والاضطراب في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة غير جدلية تحظى بالإجماع الشعبي والسياسي، ولا تزيد من حالة الانقسام الراهنة".وتابع التحالف "وبناءً على ذلك فإننا نطالب القوى السياسية باستبداله بشخصية مقبولة تحوز رضا الجماهير وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها".وأشار الى ان "تحديد موعد جلسة للتصويت بمنح الثقة من قبل رئيس النواب، إنما هو جزء من واجبه الدستوري ولا علاقة له بموقفنا السياسي، ولذا يعلن تحالف القوى بأنه لن يحضر جلسة التصويت بالثقة المزمع عقدها يوم الخميس المقبل".

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