2020/02/24 | 16:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرق إطارات في ساحة تموز احتجاجا على عودة المياحي محافظا لواسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 16:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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