تحالف القوى: لن نحضر جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/24 | 16:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن تحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، عن رفضه حضور جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يوم الخميس المقبل.

وقال التحالف في بيان تلقته "الغد برس"، إن "التحالف يجدد موقفه الثابت برفض المنهج الذي يتعامل به محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة، فهو منهج أزموي لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيلها في حل الأزمات بين الحكومة والشعب من جهة أو بين الحكومة والقوى السياسية من جهة أخرى".

وتابع إن "الأمر الذي سيزيد من حالة الاحتقان والاضطراب في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة غير جدلية تحظى بالإجماع الشعبي والسياسي، ولا تزيد من حالة الانقسام الراهنة".

وأضاف "بناءً على ذلك فإننا نطالب القوى السياسية باستبداله بشخصية مقبولة تحوز رضا الجماهير وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها".

وبيّن أن "تحديد موعد جلسة للتصويت بمنح الثقة من قبل رئيس النواب إنما هو جزء من واجبه الدستوري ولا علاقة له بموقفنا السياسي، ولذا يعلن تحالف القوى بأنه لن يحضر جلسة التصويت بالثقة المزمع عقدها يوم الخميس المقبل".

يشار إلى إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتمع اليوم الاثنين برئاسة البرلمان وحددوا يوم الخميس المقبل جلسة لمجلس النواب للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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