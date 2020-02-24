موعد جديد لجلسة منح الثقة لحكومة علاوي


موعد جديد لجلسة منح الثقة لحكومة علاوي
2020/02/24 | 16:56 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

قررت رئاسة البرلمان، الاثنين، تحديد الخميس المقبل موعداً لجلسة منح الثقة لحكومة علاوي.

 

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