موعد جديد لجلسة منح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/24 | 16:56 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قررت رئاسة البرلمان، الاثنين، تحديد الخميس المقبل موعداً لجلسة منح الثقة لحكومة علاوي.

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