2020/02/24 | 16:56 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موعد جديد لجلسة منح الثقة لحكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
قررت رئاسة البرلمان، الاثنين، تحديد الخميس المقبل موعداً لجلسة منح الثقة لحكومة علاوي.
و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موعد جديد لجلسة منح الثقة لحكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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