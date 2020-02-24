تحالف القوى يعلن عدم حضوره لجلسة منح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/24 | 16:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، عدم حضوره جلسة مجلس النواب للتصويت بمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، المزمع عقدها يوم الخميس المقبل.

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