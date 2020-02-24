2020/02/24 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو غراف: كورونا تدخل العراق بـ”طالب إيراني”.. والخطوط الجوية “تأبى” إيقاف الرحلات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو غراف: كورونا تدخل العراق بـ”طالب إيراني”.. والخطوط الجوية “تأبى” إيقاف الرحلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).