شاهد: هلع في النجف بعد “إصابة كورونا”.. اغلاق العتبة العلوية وطلاب الأقسام الداخلية يهربون للشوارع

2020/02/24 | 17:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دخلت محافظة النجف، انذارًا محليًا بعد اكتشاف اصابة بفيروس كورونا، لطالب يدرس العلوم الدينية في النجف إيراني الجنسية.وقام طلاب الأقسام الداخلية في جامعة الكوفة بمغادرةمكان إقامتهم بعد سماع انتشار فايروس كورونا في النجف، فيما اظهرت صور انتشار الطلاب في الشوارع وحزم حقائبهم ربما للعودة إلى محافظاتهم ومنازلهم.وقال مصدر لـ”يس عراق”، […]

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