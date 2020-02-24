2020/02/24 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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حقوق الانسان تطالب التربية بتعطيل الدوام في رياض الاطفال والمدارس الابتدائية في المحافظات الموبؤة بـ’’كورونا ’’

بغداد اليوم- بغداد

اصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، امراً بتشكيل لجنة نيابية لدراسة المنهاج الحكومي المقدم من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.





وذكر بيان صادر عن مكتب الحلبوسي، وتلقته (بغداد اليوم)، ان الأخير

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الكويت، الاثنين 24 شباط 2020، ايقاف جميع الرحلات الجوية مع العراق ومنع دخول القادمين منه.

ووجه نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدول صالح الفداغي، "تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في المطار بإ

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، الإثنين (24 شباط، 2020)، عن تشكيل فريق تحقيق عاجل في حادثة خطف شخصين شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الاجهزة الامنية شكلت فريقا تحقيقا عاجلا في حادثة، قيام مجهول

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