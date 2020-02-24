عمان تعلن تسجيل حالتي إصابة بكورونا لمواطنتين قدمتا من إيران

2020/02/24 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن التلفزيون العماني أن السلطنة سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا لمواطنتين قدمتا من إيران.

وأضاف أن الحالتين لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتابع أنهما في حالة مستقرة.وأعلنت هيئة الطيران المدني تعليق جميع رحلات الطيران مع إيران.

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الاثنين (24 شباط 2020)، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في ولاية هيرات الواقعة على الحدود مع إيران.

وقال وزير الصحة، فيروز الدين فيروز، في مؤتمر صحفي، إنه تم التأكد من إصابة أحد

بغداد اليوم-متابعة

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين 24 فبراير/شباط، إن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قدم استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد.

وقالت "رويترز" إن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ا

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين (24 شباط 2020)، إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس ’’كورونا’’، بعد أن سافروا إلى إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن الصحة قولها إن "الفحوصات الأولیة التي أجریت للقا

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