‏ إغلاق ضريح الامام علي لغرض التعقيم الطبي بعد وجود حالة اصابة بفايروس كورونا في النجف

2020/02/24 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر محلي، الاثنين (24 شباط 2020)، ‏ بإغلاق ضريح الامام علي لغرض التعقيم الطبي بعد وجود حالة اصابة بفايروس كورونا في محافظة النجف.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العتبة العلوية إغلقت أبواب ضريح الامام علي بن ابي طالب في النجف الاشرف، لغرض التعقيم الطبي، بعد وجود حالة اصابة بفايروس كورونا لطالب حوزوي إيراني الجنسية".

وفي وقت سابق أعلنت دائرة صحة النجف، الإثنين (24 شباط، 2020) إجراءاتها الجديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل إصابة بـالمحافظة.

وذكرت الدائرة، في بيان، انها باشرت بـ" التحري عن وجود حالات اخرى ، و التأكد من عدم انتقال الفيروس الى آخرين قد التقى بهم المصاب".

وأشارت الى "زيارة محل سكناه ومتابعة الحالة الصحية للملامسين له، والتأكيد على الاجراءات الوقائية ".

وفيما لفتتت الى "تكثيف الإجراءات في مطار النجف وجميع المرافق الأخرى"، حثت على "الحفاظ على الصحة العامة لعموم المواطنين".

وأصدرت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (24 شباط 2020) بياناً بشأن المصاب الإيراني بفايروس كورونا الذي احتجز في محافظة النجف.

وذكرت الوزارة، في بيان، ان "نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت اليوم لأحد طلبة العلوم الدينية (ايراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الازمة الوزارية بإيقاف السفر اظهرت اصابته بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة: "وقد تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات اقامتهم وتمت احالته للمستشفى المخصص وأرسلت مسحات اخذت منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد اظهرت نتائج التحليل انه حامل للفايروس".

وأشارت الى ان "الاجراءات كافة تم اتخاذها وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين، راجين التعاون مع الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع".

وكشف مدير صحة محافظة النجف، رضوان الكندي، الإثنين (24 شباط، 2020) أن الشخص الإيراني المصاب دخل العراق قبل قرار منع دخول الإيرانيين.

وقال الكندي، في تصريح صحفي، أن "دائرة صحة النجف الاشرف تود أن توضح أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم اظهرت اصابة أحد طلبة العلوم الدينية الجنسية الايرانية ممن كانوا قد دخلوا الى العراق قبل قرار خلية الازمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الايرانيين بفايروس كورونا".

وأردف: "لقد تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم ووجدوا شكوكا لدى هذا الطالب فتمت احالته للمستشفى وارسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد اظهرت نتائج التحليل انه حامل للفايروس".

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت دائرة صحة ي قار، الاثنين، عن انطلاق اكبر حملة توعوية في المحافظة للتعريف بمخاطر فايروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان، ان "هذه الحملة تأتي إكمالا للحملات التوعوية ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة صحة النجف، الإثنين (24 شباط، 2020) إجراءاتها الجديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل إصابة بـالمحافظة.

وذكرت الدائرة، في بيان، انها باشرت بـ" التحري عن وجود حالات اخرى ، و التأكد من عدم انتقال الفيروس ا

بغداد اليوم- الانبار

أصدر محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، الاثنين (24 شباط 2020)، عدة توجيهات بخصوص الوقاية من فايروس ’’كورونا’’.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الدليمي ترأس اجتماعاً

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