2020/02/24 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة اقليم كردستان : الاقليم ومؤسساته هي الجهة الشرعية الوحيدة في تحديد من يمثلوه في موسسات الدولة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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