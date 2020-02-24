2020/02/24 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبهة التركمانية العراقية ترد على تصريحات مسعود بارزاني ،وتوكد كركوك فيها قوات اتحادية وهي امنة بعد زوال الأسايش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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