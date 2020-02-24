منظمة العفو الدولية تنتقد انتهاك حقوق الإنسان في العراق

2020/02/24 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت منظمة العفو الدولية انتهاك حقوق الإنسان في العراق وعدد من الدول العربية الأخرى.

وأشارت المنظمة في تغريدة على تويتر، الى ان المتظاهرين في كل من العراق وإيران ولبنان والجزائر يتعرضون للضرب والاعتقال والقتل لمجرد ممارسة حقهم في التظاهر، داعية قادة الدول الى احترام حق التظاهر، بهاشتاك التظاهر حق.

وحذرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من استخدام العنف المميت والمعاملة السيئة في الحجز ضد المتظاهرين في بغداد ومدن بجنوب العراق

في #لبنان و#العراق و#إيران و#الجزائر يعتقل ويضرب ويقتل المواطنين/ات فقط بسب ممارستهم لحقّهم/ن في التظاهر.

طالبوا قادة الدول باحترام حقّ التظاهر!#التظاهر_حق https://t.co/x8me72JlT0 pic.twitter.com/OhOlqmo9wK

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 24, 2020

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