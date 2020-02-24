البياتي يدعو لإغلاق المدن التي تسجل فيها إصابات بفيروس كورونا

2020/02/24 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، بإغلاق المدن التي يتم فيها اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

وأكد البياتي في تصريح، ان منع انتشار المرض في العراق، يستوجب غلق أية مدينة يكتشف فيها المرض بشكل كامل، ومنع السفر من وإلى المدينة، إضافة الى إيقاف الرحلات من وإلى الدول التي انتشر فيها الوباء من دون أي استثناء، مبينا ان البنى التحتية الصحية العراقية، غير قادرة على حجر جميع الوافدين بسبب كثرة أعدادهم.

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