حقائق عن فيروس كورونا.. كم يبلغ عدد المصابين والمتعافين؟

2020/02/24 | 17:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يسيطر القلق على كثيرين مع ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا ووفيات، لكن في المقابل هناك من يتعافى منه وبأرقام ليست بسيطة.وذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الاثنين، أن عدد الذين تعافوا من فيروس كورونا يوازي تقريبا ثلث عدد الإصابات المسجلة في الصين القارية.وأوضحت صحيفة “ساوث تشاينا مورنيغ بوست” أنه بحسب أرقام […]

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