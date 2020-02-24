الكويت تعلق كافة الرحلات الجوية مع العراق بسبب كورونا

2020/02/24 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات الكويتية، يوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية مع العراق، كإجراء احترازي لمقاومة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ووجه نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي، صالح الفداغي، تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في المطار بإيقاف جميع الرحلات الجوية مع العراق، ومنع القادمين منه من دخول الكويت ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لطالب إيراني انتقل إلى العراق، بعد تفشي الوباء في بلده.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن نتائج الفحوصات التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بإيقاف السفر، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحة أن الكشف عن الحالة تم لدى قيام الفرق الصحية بالتحري وتوقيع الكشف على الزائرين والطلبة في محلات إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص.

وأشارت إلى قيام الفرق الصحية بإرسال مسحات، أخذت من الطالب الإيراني المصاب، للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس.

وكشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن اتخاذ جميع الإجراءات، وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة، والملامسين، موجهة رسالة إلى المواطنين تحثهم فيها على التعاون مع الإجراءات، ونشر رسائل التثقيف، والتوعية الصحية قدر المستطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشھد الإیرانیة، أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوزارة، في بیان لها، إن "الحالة الأولى وھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عاما، حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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