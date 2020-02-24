محافظ النجف يحمل الحكومة مسؤولية استمرار توافد الإيرانيين إلى العراق.. ويكشف الاجراءات المتخذة

2020/02/24 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حمل محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية استمرار توافد الطلبة والزائرين الايرانيين إلى النجف، فيما كشف الاجراءات التي تم اتخاذها مع الحالة المصابة التي تم اكتشافها في المحافظة وجميع الطلبة والملامسين المحيطين بالشخص.وقال الياسري في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بعد اكتشاف الحالة تم عزل النصاب و […]

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