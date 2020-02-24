رويترز: تسجيل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا

2020/02/24 | 17:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "رويترز" بتسجيل سادس حالة وفاة في إيطاليا جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، اليوم الاثنين، في مدينة بريشيا شمال البلاد.

وأوضحت الوكالة أن حالة الوفاة السادسة سجلت لدى مريض مصاب بالسرطان، في حين أن الضحايا الآخرين كانوا جميعا من كبار السن، وقد عانى اثنان منهم من مشاكل صحية خطيرة قبل إصابتهما بالفيروس.

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