الكويت تعلق الرحلات الجوية الى العراق بسبب كورونا

2020/02/24 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعلقت السلطات الكويتية، اليوم الاثنين، الرحلات الجوية من والى العراق، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.ووجه نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي، صالح الفداغي، تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في المطار بـ"إيقاف جميع الرحلات الجوية مع العراق، ومنع القادمين منه من دخول الكويت ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لطالب إيراني في محافظة النجف.وأفادت الوزارة في بيان، بأن نتائج الفحوصات التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية يحمل الجنسية الايرانية ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بإيقاف السفر، أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

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