2020/02/24 | 17:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أطلق الراصد الجوي، نائل العلي، اليوم الاثنين، توجيهيات مهمة بشأن الطقس العام في البلاد للأيام المقبلة.

وقال العلي عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تابعته "الغد برس"، أن "المناطق الحدودية مع إيران يتوقع ان تتأثر بالسيول القادمة من المرتفعات الجبلية"، لافتا إلى أن "وحدات الدفاع المدني والبلديات يجب أن تستعد إلى الأمطار الغزيرة التي سوف تسبب فيضانات شوارع في المناطق الوسطى والجنوبية".

وأضاف، أن "الاجواء الدافئة خلال اليوم الاثنين، لا تأمنوا بها فالحرارة سوف تنخفض يوم الأربعاء المقبل لتكون باردة نسبيا".

وطالب العلي ب" ضرورة الابتعاد عن الإشاعات والتهويل واخذ الاخبار من مصادر موثوقة "، مبينا أن "الأمطار في بادئ الأمر ستكون من نصيب المناطق الجنوبية ثم الفرات الأوسط، ثم تشمل جميع مناطق الوسط والجنوب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راصد جوي: استعدوا لغرق الشوارع في مناطق الوسط والجنوب بسبب الأمطار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راصد جوي: استعدوا لغرق الشوارع في مناطق الوسط والجنوب بسبب الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).