2020/02/24 | 17:54 - المصدر: الغد برس

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محافظ النجف يطالب الحكومة بمنع المسافرين من الدول المصابة بكورونا

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محافظ النجف يطالب الحكومة بمنع المسافرين من الدول المصابة بكورونا من الدخول عبر مطار المحافظة

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