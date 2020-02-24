2020/02/24 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع الكتل الكردستانية ورئاسة الاقليم يدعو للحوار قبل جلسة التصويت على حكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع الكتل الكردستانية ورئاسة الاقليم يدعو للحوار قبل جلسة التصويت على حكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).