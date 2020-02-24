من داخل غرفة الحجر.. الطالب الايراني المصاب بـ”كورونا” يوجه رسالة الى الشعب العراقي

2020/02/24 | 18:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه طالب العلوم الدينية، الايراني سهيل الاميري والذي اكتشفت اصابته بفيروس كورونا اليوم في النجف، الى الشعب العراقي رسالة من داخل غرفة الحجر.وقال الاميري، في تدوينة رصدتها “يس عراق”: “نحمد الله على كل حال في مرضنا و في صحتنا، هو الذي برحمته يخلقنا و يعطي صحة و يأخذه كما هو الحكيم، […]

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