2020/02/24 | 18:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سول (كوريا الجنوبية): أعلنت قيادة القوات العسكرية الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية أول إصابة لأحد أفراد عائلة جندي تابع للقوة الأميركية يعيش في مدينة “دايغو” شرق البلاد بفيروس كورونا المستجد.ووفق خبر نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” فإنه هذه … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة أحد أفراد عائلة جندي أميركي في مدينة “دايغو” الكورية الجنوبية بفيروس كورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة أحد أفراد عائلة جندي أميركي في مدينة “دايغو” الكورية الجنوبية بفيروس كورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).