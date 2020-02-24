النجف تطالب بغداد بمنع دخول الايرانيين وطلبة العلوم الدينية

2020/02/24 | 18:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا محافظ النجف لؤي الياسري، الحكومة العراقية في بغداد، بمنع دخول الايرانيين وطلبة العلوم الدينية، بعد تشخيص اصابة في المحافظة لايراني يدرس في حوزة النجف.وذكر الياسري في بيان، ان المحافظة اتخذت إجراءات بعد إصابة الإيراني الجنسية بفيروس كورونا والذي قد دخل قبل إجراءات خلية الازمة لمنع دخول الإيرانيين إلى المحافظة:-اولاً: بعد اكتشاف الحالة تم عزل المصاب وحجره في المكان الخاص المهيأ لهذه الإصابات من قبل صحة النجف.ثانياً: تم الحجر على كافة الملامسين والمقربين من المصاب وكذلك الطلبة الذي اختلط معهم في مكان صحي والفحوصات الطبية جاريةٌ عليهم وفق اعلى المستويات الصحية.ثالثاً: تم توجيه مديرية الصحة بأستنفار كافة جهودها باجراءات الكشف الميداني لكافة المناطق و الأحياء و نطلب من المواطنين كافة التعاون التام مع الإجراءات الصحية التي ستتخذها المديرية العامة لصحة النجف الأشرف.رابعاً: طالبنا ونجدد المطالبة الحكومة الاتحادية واصحاب القرار في بغداد منع دخول الإيرانيين و طلبة العلوم الدينية إلى العراق و خصوصاً عبر بوابة مطار النجف الأشرف الدولي علماً ان هذا الإجراء هو اجراء اتحادي و ليس محلي خامساً: تم تأجيل امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية و الثانوية إلى إشعار آخر من قبل وزارة التربية .

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