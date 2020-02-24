دولة عربية جديدة تسجل أول اصابتين بكورونا وتعلق الرحلات الجوية مع ايران

2020/02/24 | 18:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" لمواطنتين قادمتين من إيران، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي العماني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الصحة العمانية تأكيدها أن حالة المصابتين "مستقرة".

من جانبها قالت فرانس برس ان مسقط اعلنت تعليق الرحلات الجوية مع طهران

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