بالصورة.. طالب الحوزة المصاب بـ’’كورونا’’ يوجه رسالة الى العراقيين من محل احتجازه بالنجف

2020/02/24 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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الإيراني المصاب بـ’’كورونا’’ يوجه رسالة الى العراقيين من داخل غرفة احتجازه بالنجف

بغداد اليوم - بغداد

طالبت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الاثنين، التربية بتعطيل الدوام في رياض الاطفال والمدارس الابتدائية في المحافظات الموبؤة بكورونا.

وقال عضو مجلس المفوضية العليا أنس اكرم محمد، على "ضرورة أن تبادر وزارة التر

بغداد اليوم- بغداد

اصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، امراً بتشكيل لجنة نيابية لدراسة المنهاج الحكومي المقدم من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.





وذكر بيان صادر عن مكتب الحلبوسي، وتلقته (بغداد اليوم)، ان الأخير

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الكويت، الاثنين 24 شباط 2020، ايقاف جميع الرحلات الجوية مع العراق ومنع دخول القادمين منه.

ووجه نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدول صالح الفداغي، "تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في المطار بإ

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