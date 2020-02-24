منتخب شباب العراق يواجه نظيره المصري في الدور ربع النهائي بالعربية

2020/02/24 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توضحت صورة المنتخب الذي سيواجه منتخب شباب العراق بكرة القدم، الاثنين، (24 شباط 2020) في الدور ربع نهائي ببطولة شباب العرب،بعد ختام منافسات الجولة الثالثة والاخيرة لفرق المجموعة الثالثة للبطولة الجارية في السعودية اليوم.وتأهل المنتخب المصري اليوم بطلا للمجموعة الثالثة بعد الفوز على فلسطين 4-2، فيما حل المنتخب الجزائري على المركز الثاني بعد الفوز على السعودية اليوم 2-1 ولحساب المجموعة الثالثة ايضا.وبما ان نظام البطولة ينص على مواجهة بطل المجموعة الاولى المنتخب التونسي، وصيف المجموعة الثالثة المنتخب الجزائري، فيما يلتقي بطل المحموعة الثالثة المنتخب المصري نظيره العراقي وصيف الاولى.وكان المنتخب العراقي قد تأهل الى الدور ربع النهائي بعد الفوز على موريتانيا والوقوف بالمركز الثاني لفرق المجموعة الاولى بـ 4 نقاط بعد تونس.

بغداد اليوم - متابعة

يدرس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مواصلة إقامة مباريات الدوري ولكن مع حظر دخول الجماهير إلى المدرجات، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا القاتل بين الجماهير.

ولا يرى مسؤولو الاتحاد الإيطالي ضررًا كبيرًا من مسألة حظر دخول الجم

بغداد اليوم-متابعة

غادر لاعبو الزمالك فندق الإقامة بعدما طلبت منهم إدارة النادي ذلك، عقب قرارها بعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، اعتراضا على اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأخطرت الإدارة اللاعبين أن هناك تدريبا في م

بغداد اليوم-بغداد

حدد المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة العراقي الاثنين (24 شباط 2020) يوم الاربعاء من كل أسبوع، موعدا لدخول الاعلاميين والقنوات الفضائية الى مقر الاتحاد.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) "الى جميع الاخوة في قنواتنا الريا

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