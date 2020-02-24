2020/02/24 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

جدد محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية بإصدار قرار بمنع دخول الإيرانيين وطل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ النجف يجدد مطالبته الحكومة بمنع دخول الإيرانيين وطلبة العلوم الدينية الى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ النجف يجدد مطالبته الحكومة بمنع دخول الإيرانيين وطلبة العلوم الدينية الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).