2020/02/24 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاري يستعد لتسجيل أوبريت أريد وطناً البصرة – الزمان يستعد الملحن الرائد نجم مشاري لتسجيل الاوبريت الغنائي والتمثيلي الجديد بعنوان اريد وطن ، ودخل مشاري استديوهات الطالب للموسيقى في محافظة البصرة وبدء استعدادته لتسجيل الاوبريت الذي يدعم الحراك الشــعبي السلمي وبمشاركة المطربين حيدر الحسناوي ، محمد عبد الاله ،واثق الاديب ،حسن نجم ، سعد الاعظمي […]

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