2020/02/24 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمس الكويتية بمفاجأة جديدة للجمهور الكويت – الزمان انتهت المغنية شمس الكويتية من تسجيل اغنية جديدة من الحان خالد تهامي، وكلمات زياد حسن، وتوزيع محمد عبد العظيم، وذلك بعد تسجيلها أغنية أخرى بعنوان شيزوفرينيا، وضمت شمس الأغنية الى ألبومها الجديد الذي ستطرحه في الفترة المقبلة.والجدير بالذكر ان شمس الكويتية كانت قد اثارت مؤخرا الجدل […]

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