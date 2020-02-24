2020/02/24 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عساف يغني بالعراقي بيروت – الزمان بعد تشويق جمهوره لأغنيته الجديدة ، طرح الفنان الفلسطيني محمد عساف أغنيته العراقية المنفردة شهالحلاوة على طريقة الفيديو ليريك على يوتيوب وهي من كلمات رامي العبودي ألحان علي صابر توزيع عثمان عبود، وجاءت هذه الأغنية لتتوج نجاح عساف في أغنيتن سابقتين وهما مكانك خالي، وبصراحة.وتقول كلمات الأغنية […]

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