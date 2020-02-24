2020/02/24 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة النيابية الخاصة بمناقشة المنهاج الوزاري تبدأ اجتماعاتهـا غدا الثلاثاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 18:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة النيابية الخاصة بمناقشة المنهاج الوزاري تبدأ اجتماعاتهـا غدا الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة النيابية الخاصة بمناقشة المنهاج الوزاري تبدأ اجتماعاتهـا غدا الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).